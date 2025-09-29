فعالیت ترم تابستانه مدارس فوتبال شهرستان بیضا با برگزاری جشنواره و اختتامیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی عبودی رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضاء گفت:همزمان با تعطیلی مدارس و آغاز فصل تابستان فعالیت ترم تابستانه مدارس فوتبال این شهرستان نیز شروع شد.

او فزود: این مدارس با اخذ مجوز رسمی از هیات فوتبال استان فارس در این شهرستان فعالت دارند و هدف از فعالیت این مدارس علاوه بر تکمیل اوقات فراغت خردسالان و نونهالان شناسایی استعداد‌ها و نخبگان فوتبال است.

علی عبودی افزود: تاکنون با همکاری مربیان فعال و زحمتکش تعدادی از هنرجویان مستعد این شهرستان به تیم‌های پایه استان معرفی شده‌اند و به منظور ایجا انگیزه در بین هنرجویان، قدردانی از زحمات و تلاش‌های مربیان جشنواره و اختتامیه ترم تابسانه این مدارس با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از هنرجویان عضو مدارس فوتبال این شهرستان، والدین هنرجویان و مربیان در سالن ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزارشد.

رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضاء بیان کرد: به دلیل تکمیل نبودن زمین فوتبال بزرگ شهرستان بیضا این فعالیت‌ها در سالن و زمین‌های چمن مصنوعی کوچک برگزار می‌شود.