به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در روز اول این رقابتها در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، تیم آذربایجان شرقی با ترکیب محمد حسام فرزانه، محمد جعفر ملک‌زاده، کسری مسلمی، امیرحسین هاشمی و امین‌نژاد قاسمی با امتیاز ۲۲۷/۶ توانست مقام سوم تیمی کشور را کسب کند.

در روز دوم در رده سنی زیر ۱۴ سال و در شش وسیله (زمینی، پرش خرک، بارفیکس، پارالل، دارحلقه و پرش حلقه)، نتایج تیمی به شرح زیر بود:

۱. مازندران – تهران (مشترک)

۲. کردستان

۳. آذربایجان شرقی – قزوین (مشترک)

در روز سوم هم در رده سنی زیر ۸ سال، نونهالان استان سه مدال ارزشمند به دست آوردند:

آراز زارع: طلای پرش خرک

دانیال رزمی: نقره حرکات زمینی

امیر یحیی خدایاری: برنز خرک حلقه

و در روز چهارم در رده‌های پایانی رقابت‌ها، ژیمناست‌های استان خوش درخشیدند:

حسین بصیری: طلای بارفیکس و عنوان پرافتخار قهرمان قهرمانان

محمد شهریزاد: نقره حرکات زمینی

محمد طا‌ها خانی: نقره بارفیکس

سهیل پورستار: برنز دارحلقه

امیررضا محمدزاده: برنز حرکات زمینی

همچنین در مجموع تیمی، ژیمناستیک آذربایجان شرقی موفق شد جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص دهد.