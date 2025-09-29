فرماندار شهرستان شیروان گفت: با تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی آتش سوزی عصر دیروز در ارتفاعات باغان و قلعه بطور کامل مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد احمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: حریق که از شامگاه دیشب ساعت ۱۹ در مراتع روستا‌های باغان و قلعه آغاز شده بود، با تلاش نیرو‌های امدادی، بسیج، نظامی و مشارکت گسترده مردم بامداد امروز به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، همراه با نیرو‌های امدادی، مردم محلی، نیرو‌های بسیج، نیرو‌های نظامی و انتظامی و حتی تعدادی از ورزشکاران شهرستان به محل حادثه اعزام شدیم. عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲ بامداد ادامه یافت و خدا را شکر توانستیم آتش را به شکل کامل مهار کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: براساس برآورد‌های اولیه، حدود ۱۲ هکتار از مراتع شهرستان در این حادثه دچار حریق شده است، اما میزان دقیق خسارت پس از پایان بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

فرماندار شیروان درباره علت وقوع این آتش‌سوزی گفت: هنوز علت دقیق روشن نشده و کارشناسان در حال بررسی هستند؛ پس از دریافت گزارش قطعی، جزئیات به اطلاع مردم خواهد رسید.