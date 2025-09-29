پخش زنده
معاون وظیفه عمومی گیلان از آغاز ثبت نام اعطای تسهیلات اشتغال به سربازان ماهر منقضی خدمت در مهر ماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ اسماعیل رجب زاده معاون وظیفه عمومی و دبیر گروه کاری مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان گفت: برابر ابلاغیه قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح، از روز چهارشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع)، ثبت نام اعطای تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت فقط از طریق سامانه «سماسو» (جایگزین سامانه سخا) تا زمان تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
وی بیان داشت: متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه ثبت نام این تسهیلات به کانالهای اطلاع رسانی در پیام رسانهای ایتا و بَله به نشانی @gilanvazifeh مراجعه کنند.