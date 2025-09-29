پخش زنده
۵۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ۲۴ مرکز مختلف در طی ۳۵ روز گذشته شناسایی و ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: در پی رصد و بازرسیهای گسترده در استان، این حجم بالای مصرف انرژی، معادل برق مصرف ماهانه ۱۱۱۸ خانوار مسکونی است که تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان به جا گذاشت.
حسینی افزود: این عملیات موفقیتآمیز حاصل همکاری نزدیک و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران، سربازان گمنام در اداره کل اطلاعات و همچنین فراجا استان مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است.
او با بیان اینکه پروندههای متخلفان جهت پیگیریهای قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده است، ادامه داد: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر افزایش بیرویه مصرف و تحمیل هزینههای سنگین نگهداری و اصلاح شبکه، باعث بروز ناپایداری و اختلال جدی در خدمترسانی به مردم و صنایع میشود.
مدیرعامل شرکت برق مازندران از شهروندان خواست در راستای حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از آسیبهای گسترده، هرگونه مراکز یا موارد مشکوک استخراج رمزارز را با شماره ۱۲۱ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به مرکز تماس شرکت گزارش دهند.
حسینی افزود: برای ترغیب و قدردانی از مشارکت مردم، برای گزارشهای منجر به کشف و اثبات مراکز غیرمجاز، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد.