به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: در پی رصد و بازرسی‌های گسترده در استان، این حجم بالای مصرف انرژی، معادل برق مصرف ماهانه ۱۱۱۸ خانوار مسکونی است که تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان به جا گذاشت.



حسینی افزود: این عملیات موفقیت‌آمیز حاصل همکاری نزدیک و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران، سربازان گمنام در اداره کل اطلاعات و همچنین فراجا استان مازندران با واحد‌های عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است.

او با بیان اینکه پرونده‌های متخلفان جهت پیگیری‌های قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده است، ادامه داد: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر افزایش بی‌رویه مصرف و تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری و اصلاح شبکه، باعث بروز ناپایداری و اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم و صنایع می‌شود.



مدیرعامل شرکت برق مازندران از شهروندان خواست در راستای حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از آسیب‌های گسترده، هرگونه مراکز یا موارد مشکوک استخراج رمزارز را با شماره ۱۲۱ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به مرکز تماس شرکت گزارش دهند.



حسینی افزود: برای ترغیب و قدردانی از مشارکت مردم، برای گزارش‌های منجر به کشف و اثبات مراکز غیرمجاز، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان پرداخت خواهد شد.