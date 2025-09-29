به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عملیات گسترده بهسازی، ایمن‌سازی، روکش آسفالت، لکه‌گیری، روکش آسفالت، تورسنگ، تعریض و اصلاح نقاط پرحادثه در هفت محور اصلی و فرعی استان البرز از پنجم مهر تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.

در محور کرج - چالوس عملیات تورسنگ در حدفاصل کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ در محدوده خوزنکلا، بین تونل‌های سه و چهار، تونل‌های چهار و پنج و محدوده پل‌خواب از پنجم مهر تا ۱۰ آذر اجرا می‌شود.

بر پایه این گزارش، عملیات اجرای تورسنگ در این محور از ساعت ۱۲ تا ۱۶ روز‌های شنبه، ساعت ۸ تا ۱۶ روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه و ساعت ۸ تا ۱۲ روز‌های چهارشنبه اجرایی خواهد شد.

همچنین در همین محور، از ابتدای مسیر تا کیلومتر ۷۲ عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در بازه زمانی پنجم مهر تا ۳۰ آبان ماه امسال، از ساعت ۱۲ تا ۱۶ روز‌های شنبه، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه و ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ روز‌های چهارشنبه ادامه خواهد داشت.