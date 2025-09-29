به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن سوهانی مدیر رادیو نمایش و مدیر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش گفت: ما یک رسالت اصلی داریم و آن تولید نمایش های رادیویی است که به صورت هفتگی ضبط و در شبکه های مختلف از جمله رادیو نمایش پخش می شود.

وی افزود: روال کار به این صورت است که در دفتر ادبیات نمایش ها با توجه به سیاستگذاری های صورت گرفته، موضوعاتی تعیین می شود و سردبیران و نویسندگان روی این موضوعات کار می کنند و تقریبا برنامه یک ساله ما از پیش مشخص و طراحی شده است.

کارها بسیار متنوع و مفصل است در گونه های مختلف بخصوص در فصل پاییز و کارهای شنیدنی و جذاب در گونه های گوناگون در دست تولید قرار گرفت به عنوان نمونه می توان به مجموعه زندگی شهید ابوترابی که به پدر آزادگان جنگ معروف است اشاره کرد، که جز کارهای فاخر است که در دست تولید است.

وی گفت: برخی کارها بنا به استقبالی که از طرف مخاطبان شده است به فصل های مختلف مثل مجموعه های تلویزیونی رسیده به عنوان نمونه «خانواده بایرامی» به کارگردانی میرطاهر مظلومی که فصل جدیدش در دست تولید است که پاییز پخش می شود.

وی گفت: با توجه به درخواست های زیادی که برای تولید و پخش آثار طنز داشتیم، دو کار فاخر روتین برای رادیو نمایش تدارک دیدیم، یکی مجموعه نمایشی «اهل محل»، به نویسندگی مجید حیدری و کارگردانی بهرام سروری نژاد است. این مجموعه داستان اهالی یکی از محله های قدیمی تهران است که آدم هایی با باورها، عقاید و ظاهرهای متفاوت در کنار هم زندگی می کنند که در عین اختلاف نظر، بچه محل هستند و در کنار هم مشکلاتشان را حل می کنند.

یک مجموعه دیگری هست به نام «کرم چاله»، به نویسندگی فرهاد نقدعلی، کارگردانی مجتبی طباطبایی. این مجموعه داستان فردی است که سفر می کند در دل تاریخ.

وی افزود: یکی از مزیت های رقابتی رادیو بخصوص رادیو نمایش نسبت به تلویزیون و مجموعه تلویزیونی، نامحدود بودنش است. به همین علت ما گونه علمی، تخیلی یا فانتزی که کمتر امکانش است در تلویزیون به علت محدودیت های تولید، در رادیو می توان خیلی راحت تولید کرد. اینها معمولا پنج روز در هفته و البته برخی کارها هفت روز در هفته پخش می شود که معمولا یک فصل را شامل می شود.

وی گفت: ما دو برنامه قدیمی و ثابت داریم که برنامه های صبحگاهی و عصرگاهی است. برنامه صبحگاهی «خورجین»، نام دارد و برنامه عصرگاهی «استودیو هشت». باتوجه به بازخوردهایی که در این مدت از مخاطبان گرفتیم، این دو برنامه کماکان ادامه دارد.

وی درباره پادپخش هم گفت: پادپخش یکی از رسانه‌های جذاب قرن ۲۱ است که در سال ۲۰۰۴ میلادی آغاز شد و بسیار رو به رشد است و طرفداران زیادی بخصوص در بین قشر جوان دارد. برای اینکه از این عرصه عقب نمانیم، برنامه با یک گروه جوان و دغدغه مند به تهیه کنندگی و سردبیری محمدامین بوعلی زاده و گویندگی سیاوش میرزایی، آغاز شد.

وی درباره تفاوت پادپخش با برنامه رادیویی گفت: هم در شیوه عرضه تفاوت دارد، پادپخش در فضای مجازی و سکوهای خاصی توزیع و پخش این نوع از برنامه شنیداری پخش می شود. دو اینکه در شیوه برنامه سازی هم متفاوت است یعنی آن فن برنامه سازی رادیویی مثل موسیقی، افکت، تحت شعاع قرار می گیرد و بیشتر محتوا محور است و ساده و با اطلاعات چکیده و مختصر به مخاطب عرضه می شود با توجه به سبک زندگی امروزه کارایی خوبی دارد. ویژگی دیگر این است که خود مخاطب هم تولید کننده است .

ما برای تولید پادپخش در رادیو نمایش به طور ویژه به موضوعات فرهنگی و باز به طور ویژه به هنرهای نمایشی اعم از سینما، تئاتر و شبکه خانگی می پردازیم. زمان پخشش هفتگی است و قسمت اول هم پخش شده است.

وی درباره اعطای مدرک هنری از طرف وزارت ارشاد به هنرمندان بویژه رادیو گفت: با همدلی خوب دوستان در وزارت ارشاد این اتفاق خوب افتاد و جمع زیادی از هنرمندان پیشکسوت رادیو و اداره کل هنرهای نمایش رادیو بررسی شدند در کمیته تخصصی و مصوب شد که آن درجه های هنری و برخی پیشکسوتان نشان هنری اعطا شود و همه پیشکسوتان هستند.