معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای کامل طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز این شهر از تاریخ ۱۵ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد فرخ‌زاده گفت: از ۱۵ مهر، طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز کلان‌شهر شیراز به‌طور کامل اجرا می‌شود و ورود خودرو‌های بدون معاینه فنی معتبر با رصد دوربین‌های هوشمند و پایش پلیس راهور، ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.

فرخ‌زاده افزود: این طرح به منظور کاهش آلاینده‌های هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلان‌شهر به اجرا درمی‌آید.

به گفته فرخ‌زاده تا قبل از تاریخ یادشده به مالکان خودرو فرصت داده شده تا نسبت به معاینه فنی اقدام کنند.