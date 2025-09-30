به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، خانم محسنی طرح خود را با عنوان « ردپای محیط زیستی» با هدف تلفیق یادگیری دانش آموزان و محیط زیست به رشته تحریر در آورده است .

در این رویداد که به صورت مشترک با وزارت آموزش و پرورش و سازمان محیط زیست برگزار شد به مقوله محیط زیست در کنار آموزش درسی و طرح های نو آورانه و آموزشی میدانی و توجه به مفاهیم محیط زیستی در نظام آموزش و پرورش پرداخته شده است .