رییس دادگستری شهرستان حمیدیه گفت: مردم شهرستان حمیدیه با مسایل حقوقی و قضایی در قالب طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با مشارکت حوزه علمیه و حقوقدانان در مساجد این شهرستان آشنا می‌شوند، این اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده قضایی به مراجع قضایی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسین جرفی با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» از سوی دادگستری شهرستان حمیدیه بیان کرد: تا کنون این طرح در ۱۰ مسجد شاخص شهرستان حمیدیه عملیاتی شده است و مردم این شهرستان مسایل حقوقی را فرا می‌گیرند.

وی گفت: این طرح در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه و اجرای برنامه‌های عملیاتی این شهرستان با مشارکت حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، بسیج حقوقدانان استان و بسیج ناحیه مقاومت امام رضا (ع) شهرستان حمیدیه در مساجد این شهرستان در حال اجرا است.

جرفی با تاکید بر اینکه این طرح در ۵۴ مسجد شهرستان حمیدیه عملیاتی خواهد شد اظهار کرد: حقوقدانان منتخب با حضور در مساجد این شهرستان علاوه بر تشریح مباحث جرایم اولویتی استان به ارایه مشاوره حقوقی نیز می‌پردازند.

رییس دادگستری حمیدیه اجرای این طرح را عاملی برای بسترسازی توسعه صلح و سازش و حل اختلافات حقوقی با استفاده از ظرفیت مساجد دانست.