بیش از پنج هزار نخبه در استان اصفهان شناسایی شدهاند که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر آنها در حال تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان در نشست خبری هفته نخبگان گفت: حدود صد نفر از نخبگان اصفهانی هم در سطوح بالای مدیریتی کشور مشغول به فعالیتاند.
ساره گُلی با اشاره به ثبت ۲۸۲ اختراع در این استان گفت: ۲۷۳ اختراع در سطح سه و در بنیاد ملی ثبت شده و همچنین ۲ اختراع شاخص کشور در حوزه دستگاههای فیزیوتراپی و تجهیزات صنعتی، متعلق به نخبگان اصفهانی است.
وی با بیان اینکه اصفهان با اجرای طرحهای نوآورانه از قبیل همیار صنعت، مدرسه تابستانی علوم انسانی و باشگاه هوش مصنوعی و طرحهای بزرگ مسکن، به یکی از استانهای پیشرو کشور در حمایت از نخبگان تبدیل شده افزود: هیئتهای اندیشهورز بنیاد نخبگان امسال سه اولویت آب، محیط زیست و انرژی را دنبال میکنند و برای نخستینبار، در کمیسیونهای تخصصی استانداری صاحب کرسی شدند.
وی درباره مهاجرت نخبگان گفت: چالش اصلی ما در اصفهان، مهاجرت نخبگان به تهران است و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان موفق اصفهان در پارکهای فناوری و کارخانههای فناوری تهران مستقر شدهاند.
رئیس بنیاد نخبگان استان در خصوص حمایت از نخبگان هم افزود: سال گذشته ۱۲۵ نفر از نخبگان استان در طرحهای مسکن ملی در شاهین شهر و بهارستان صاحب خانه و همچنین ۱۴۳ نفر دیگر به این جمع اضافه شدند و اکنون یک طرح ۸۰۰ هکتاری در شاهین شهر و ۲ هزار و ۴۹۲ واحدی دیگر در دست اجراست که بخشی از آن به نخبگان اختصاص یافته است.
محمد برهانی پور کارشناس تسهیلات بنیاد ملی نخبگان اصفهان نیز در این نشست درباره جزییات حمایت از نخبگان گفت: این حمایت شامل خرید تجهیزات آموزشی، اعطای فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، بیمه تکمیلی، هدیه ازدواج، هدیه تولد فرزند، وام و تسهیلات مسکن است.