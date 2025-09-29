پخش زنده
وزیر نیرو از آغاز طرح گسترده بارورسازی ابرها از آبان یا آذرماه خبر داد و گفت: مردم آثار این اقدام را بهزودی مشاهده خواهند کرد.
عباس علیآبادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: سال آبی جدید آغاز شده و امیدواریم خشکسالیها جای خود را به ترسالی بدهند. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، بهرهگیری از ظرفیت بارورسازی ابرهاست که بهعنوان روشی نوین، میتواند نقش مؤثری در افزایش نزولات آسمانی داشته باشد.
وی افزود: برنامه گسترده بارورسازی ابرها از آبان یا آذرماه امسال آغاز خواهد شد و مردم آثار آن را مشاهده خواهند کرد.
وزیر نیرو در ادامه به موضوع تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بیرویه سوختهای فسیلی و افزایش گازهای گلخانهای اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید وزارت نیرو توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی است. ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور از ۱۲۰۰ مگاوات به ۲۴۰۰ مگاوات رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات و تا پیک سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات برسد.
علیآبادی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق را ضروری دانست و تأکید کرد: با فراهمکردن محیط کسبوکار جذاب، شرایطی ایجاد میشود که سرمایهگذاران داخلی بتوانند در این عرصه فعال شوند و اقتصاد تازهای بر پایه انرژی شکل گیرد.
وی همچنین گفت: در تلاشیم از ظرفیتهای ملی برای صادرات برق به کشورهای همسایه و افزایش اقتدار ملی استفاده کنیم.