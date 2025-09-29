تجلیل از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس در استان
در مراسمی از فرماندهان رزمندگان و جانبازان نمونه استان تقدیر شد.
نماینده ولی فقیه دراستان در این مراسم دفاع مقدس را گنجینهای ارزشمندو بی بدیل از ایثار و شهادت و مقاومت خواند و گفت: ملت ایران با پشتوانه همان ارزشها همچنان در مقابل تهدیدات، تحریمها و جنگ روانی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایستاد.
ایت الله حسینی افزود: ایران اسلامی راه استقلال، اسلام و ولایت و مسیر دستاوردهای هستهای را بخوبی یافتهاند و از حق مسلم خود کوتاه نمی آیند.
امام جمعه یاسوج مذاکره با دشمنان بدعهد را خطاو بیهوده خواند و خطاب به کسانی که دم از مذاکره میزنند گفت: تجربه سالها مذاکره ثابت کرد که مذاکره با دشمن هیچ سودی نداشته است.
وی گفت: در چنین شرایطی که دشمن به تعهدش وفادار نیست سخن از مذاکره گفتن لگد مال کردن حیثیت و عزت ملت ایران است.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دراین مراسم گفت: استان کهگیلویه و بویر احمد با تقدیم ۲ هزار شهید ۱۳ هزار جانباز و آزاده به نسبت جمعیت آن دوران مقام اول مشارکت در دفاع مقدس را داراست.
سرهنگ خواست خدائی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۲ هزار اثر فرهنگی هنری در حوزه دفاع مقدس در استان تدوین و گرد آوری شد.