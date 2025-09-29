به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این مراسم از ۴۵ جلد کتاب و آثار فرهنگی تولید اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رونمایی شد.

نماینده ولی فقیه دراستان در این مراسم دفاع مقدس را گنجینه‌ای ارزشمندو بی بدیل از ایثار و شهادت و مقاومت خواند و گفت: ملت ایران با پشتوانه همان ارزش‌ها همچنان در مقابل تهدیدات، تحریم‌ها و جنگ روانی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایستاد.

ایت الله حسینی افزود: ایران اسلامی راه استقلال، اسلام و ولایت و مسیر دستاوردهای هسته‌ای را بخوبی یافته‌اند و از حق مسلم خود کوتاه نمی آیند.

امام جمعه یاسوج مذاکره با دشمنان بدعهد را خطاو بیهوده خواند و خطاب به کسانی که دم از مذاکره میزنند گفت: تجربه سال‌ها مذاکره ثابت کرد که مذاکره با دشمن هیچ سودی نداشته است.

وی گفت: در چنین شرایطی که دشمن به تعهدش وفادار نیست سخن از مذاکره گفتن لگد مال کردن حیثیت و عزت ملت ایران است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دراین مراسم گفت: استان کهگیلویه و بویر احمد با تقدیم ۲ هزار شهید ۱۳ هزار جانباز و آزاده به نسبت جمعیت آن دوران مقام اول مشارکت در دفاع مقدس را داراست.

سرهنگ خواست خدائی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۲ هزار اثر فرهنگی هنری در حوزه دفاع مقدس در استان تدوین و گرد آوری شد.



