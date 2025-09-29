به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم امروز در نشست صمیمی با نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی که به مناسبت روز ملی آتش‌نشان برگزار شد، با تجلیل از جایگاه این قشر گفت: جذب ۱۱۰ نیروی جدید نهایی شده و این افراد تا پایان امسال فعالیت خود را در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم آغاز خواهند کرد.

وی شغل آتش‌نشانی را نماد و مصداق بارز ایثار و ازخودگذشتگی دانست و تأکید کرد به طور جدی پیگیری مطالبات اداری و رفاهی آتش نشانان در دستور کار شهرداری قم است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قم هم در این نشست گفت: در حال حاضر ۴۷۵ نیروی آتش‌نشان در ۲۵ ایستگاه عملیاتی این سازمان مشغول به خدمت رسانی به مردم هستند.

علی زندیه افزود: در این سازمان سالانه ۱۲۰۰۰ مأموریت با پراکندگی ۱۰۰ عملیات در حوزه‌های مختلف امداد و نجات انجام می‌شود و به طور میانگین نیرو‌های آتش نشان قمی روزانه به ۶۰ مأموریت اعزام می‌شوند.

وی افزود: با وجود توسعه شهری استان آمار اطفای حریق منازل از ۹۰۰ مورد به ۷۰۰ مورد رسیده است که این رقم بیانگر توجه به مقوله آموزش و پیشگیری از وقوع حوادث است.

زندیه خطاب به شهروندان یادآور شد: برای پیشگیری از وقوع حوادث، تجهیزات ایمنی آتش نشانی که در اماکن عمومی و مجتمع‌های مسکونی نصب شده است باید به صورت دوره‌ای بازدید شوند.