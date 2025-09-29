به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کتابخانه، نشر و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:این کتاب نوشته حجت الاسلام اصغر هادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری اکرم عظیمی را انتشارات این دفتر منتشر و در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار داده است.

احمد خیری افزود: صداقت در خانواده شامل صداقت میان همسران و صداقت در ارتباط با فرزندان است. صداقت در خانواده از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند بر نوع روابط، سلامت روان، انگیزه‌ها و دغدغه‌های تک تک اعضای خانواده تاثیر بسزایی بگذارد.

به گفته وی در این اثر، تلاش شده تا با پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ صداقت‌ورزی در خانواده، مهارت‌های مرتبط با این موضوع شناسایی و با به‌کارگیری تکنیک‌های آموزشی نوین، به‌صورت خودآموز در اختیار اعضای خانواده قرار گیرد.

رئیس کتابخانه، نشر و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: این اثر، آشنایی با اصول تربیتی مرتبط با صداقت و مهارت‌ها و تکنیک‌های لازم برای اجرای این اصول را آموزش می‌دهد.

دفتر نخست کتاب کتاب «قدم در جاده راستی» خودآموز صداقت در میان همسران در ۲۰۸ صفحه از سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان راهی بازار نشر شده است.