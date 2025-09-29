پخش زنده
مراسم سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله در سالن اجتماعات شهید غلامیفر هنرستان تولمات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه شهرستان صومعهسرا در مراسم سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، به تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و مقاومت به نسلهای آینده پرداخت.
سرهنگ محمد صدیقی با اشاره به شخصیت والای شهید سید حسن نصرالله، ایشان را نماد پایداری در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: شهادت هریک از فرماندهان و رهبران شجاع مقاومت، ایمان و اعتقاد به این راه پر افتخار و نورانی را در رزمندگان مقاومت قویتر و ریشه دار کرد.