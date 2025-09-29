رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: اعزام دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم به اردو‌های راهیان نور از ۲۰ مهر آغاز می‌شود.

سردار مجتبی باستان با بیان این که حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز از سراسر کشور عازم اردوی راهیان نور می‌شوند؛ افزود: امسال حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز نیز عازم اردو‌های پیشرفت و امید می‌شوند. به گفته رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی؛ اردو‌های شمیم نور و بازدید‌های نیم‌روزه باغ‌موزه‌های دفاع مقدس، از دیگر برنامه‌های ویژه دانش آموزان تا پایان سال است. مجتبی باستان افزود: در این اردو‌ها، دانش‌آموزان با دستاورد‌های دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه آشنا و خود یک راوی می‌شوند.