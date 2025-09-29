مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از صدور پروانه اکتشاف تفصیلی برای ۱۳ محدوده پلی‌متال (فلزی) در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان گفت: این محدوده‌ها بخشی از پهنه اکتشافی سونگون - تکاب هستند که عملیات پی‌جویی آن در ۲ سال آینده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اکتشاف تفصیلی از پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین مراحل فعالیت معدنی است افزود: پس از پایان عملیات اکتشاف، این محدوده‌ها از طریق مزایده عمومی در اختیار بخش خصوصی دارای صلاحیت فنی و مالی قرار خواهند گرفت.

‌پرنیان اظهار کرد: با تکمیل عملیات اکتشاف، شاهد افزایش چشمگیر ذخایر معادن فلزی استان به‌ویژه در حوزه‌های طلا و مس خواهیم بود، موضوعی که می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی داشته باشد.

‌به گفته مدیرکل صمت استان این ۱۳ محدوده در وسعت جغرافیایی شهرستان‌های چاراویماق، هشترود، میانه، اهر، هریس، ورزقان، بستان‌آباد، هوراند، کلیبر و سراب واقع شده‌اند و نتایج حاصل از این اکتشافات، نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و این شهرستان‌ها خواهد داشت.

‌وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری دولتی در بخش معادن، از برنامه‌های اصلی این اداره کل است و با صدور مجوز‌های ۱۳‌ گانه جدید، گام مهمی در مسیر تحقق این هدف برداشته شده است.

آذربایجان شرقی با دارابودن ۵۲ ماده معدنی و ذخیره قطعی نزدیک به ۹ میلیارد تُن، عنوان بهشت معدنی ایران را به خود اختصاص داده است.