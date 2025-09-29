به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مراسم استقبال از صدیقه بازمانده بانوی کوهنورد سیرجانی که موفق شد به قله کالاپاتار اورست صعود کند با حضور جمعی از کوهنوردان شهرستان سیرجان برگزارشد و نام خود را بعنوان فاتحان این قله ثبت کند.

صدیقه بازمانده در باره این صعود گفت:پس از طی مسافت ۱۷۰ کیلو متر موفق شدیم طی ۱۲ روز به قله ۵۵۵۰ متری کالاپاتار اورست صعود کنیم.

وی افزود: در این صعود ۲۱ نفر کوهنورد شرکت داشتند که با توجه به وجود سایه جنگ در کشور نپال مشکلاتی را برای صعود داشتیم که این موضوع مانع صعود ما نشد وطبق برنامه پیش رفتیم.

این بانوی کوهنورد سیرجانی تا کنون قله هایی همچون اراگاتس ارمنستان،آرارات ترکیه، کلیمانجارو در افریقا، آلبروس روسیه،اورست کوچک ، کاذبک گرجستان را نیز در کارنامه خود دارد وبا صعود به این قله بعنوان اولین بانوی کوهنورد استان کرمان که قله کاتاپالار را تسخیر کرد نام بگیرد.

با این موفقیت، نام صدیقه بازمانده به‌عنوان اولین بانوی کرمانی فاتح این مسیر، در تاریخ کوهنوردی کشور ماندگار شد؛ دستاوردی که نه‌فقط افتخارآفرین، بلکه نقطه‌ای الهام‌بخش برای آیندهٔ کوهنوردی بانوان ایران نیز به‌شمار می‌رود.