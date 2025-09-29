محمدرضا مدرس خیابانی، برای چهارمین بار متوالی هدف محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفت. نیوزیلند جدیدترین تحریم علیه او را اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با اعمال تحریم جدیدی از سوی نیوزیلند، چهارمین فهرست تحریم اشخاص را علیه خود تجربه کرد.

این اقدام جدید نیوزیلند به لیست تحریم‌های پیشین افزوده می‌شود که شامل تحریم‌هایی از سوی سه نهاد و کشور بزرگ اقتصادی یعنی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است.

قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت ملی کشتیرانی در فهرست تحریم‌های متعدد نشان‌دهنده تداوم فشارها بر بخش حمل‌ونقل دریایی ایران است.