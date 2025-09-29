پخش زنده
امروز: -
رئیس آموزش فرماندهی انتظامی گیلان از برگزاری نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گیلان با هدف توسعه تعاملات آموزشی و مهارتآموزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مجید نادری گفت: در این نشست که با حضور محمد شادکام مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گیلان برگزار شد، طرفین بر گسترش همکاریهای دو جانبه و رفع موانع موجود در زمینه برگزاری آزمونهای آنلاین و آفلاین برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تأکید کردند.
وی افزود: توسعه آموزشهای مهارتی در یگانهای نظامی میتواند نقش مؤثری در توانمندسازی سربازان و ایجاد زمینه اشتغال پایدار پس از پایان خدمت وظیفه ایفا کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مهارتآموزی گفت: ارائه آموزشهای کاربردی به کارکنان وظیفه، علاوه بر ارتقاء سطح توانایی فردی، موجب تسهیل روند اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سطح جامعه خواهد شد.