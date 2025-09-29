پخش زنده
با پیگیری جوکار، ایجاد «خانه تشکلهای مردمنهاد» از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در سطح ملی و استانی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با تأکید بر جایگاه بیبدیل سازمانهای مردمنهاد در توسعه کشور گفت: خانه تشکلها، حلقه وصل میان مردم و حاکمیت است. این نهاد در سطح ملی و استانها به عنوان مرجع رسمی برای سازماندهی، توانمندسازی، آموزش و حمایت از تشکلهای مردمی عمل خواهد کرد تا فعالیتها از پراکندگی خارج و در مسیر اهداف ملی هدایت شوند.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ افزود: این تصمیم میتواند انگیزه فعالیت داوطلبان را چند برابر کند و باعث جذب نیروهای جدید به عرصه اجتماعی شود. مجلس وظیفه دارد موانع قانونی را برای مشارکت مردم برطرف کند.
وی با بیان اینکه تصویب خانه تشکلها نشانهای روشن از اعتماد نظام به ظرفیت مردم است، اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که مردم صاحبان اصلی کشور هستند.
جوکار ادامه داد: تقویت تشکلهای مردمی، یعنی مشارکت آنها در تصمیمسازیها و اجرای پروژههای ملی. خانه تشکلها میتواند این مشارکت را سازمانیافته و مؤثر کند.