امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تیر خلاص غرب به دیپلماسی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷- ۱۵:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت غیرقانونی است

بیانیه اتحادیه اروپا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران

دیپلماسی تنها راه حل پایدار در موضوع هسته‌ای ایران است

برچسب ها: اسنپ‌بک ، دیپلماسی غربی ، تحریم ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 