امیر سرتیپ «منوچهر کهتری»
نامگذاری یک میدان در مشهد به نام یکی از فرماندهان شکست حصرآبادان
یک میدان در مشهد، به نام یکی از فرماندهان شکست حصرآبادان نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، یک میدان واقع در خیابان ارشاد الرضا و شهیدان عامل مشهد امروز در مراسمی با حضور امیر سرتیپ «منوچهر کهتری» از فرماندهان ارتشی دوران دفاع مقدس و فرماندهای که در عملیات ثامن الائمه (ع) در شکست حصر آبادان نقشآفرینی کرده بود، نامگذاری شد.
در این مراسم جمعی از مسئولان ارشد قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و اعضای شورای شهر و شهرداری منطقه هشت مشهد حضور داشتند.
امیر کهتری از فرماندهان دلیر و مبتکر ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در دوران دفاع مقدس با استفاده از نبوغ نظامی و ابتکار عمل خود حماسههایی ماندگار آفرید و باعث پیروزی نیروهای نظامی کشورمان در بسیاری از عملیاتها شد.
او در بهمن ماه ۱۳۱۴ در روستای زرند از توابع شهرستان سومار استان کرمانشاه متولد و پس از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۳۲ وارد دانشکده افسری ارتش شد.
پس از گذراندن دوره عالی پیاده در شیراز در سال ۱۳۵۰ به لشکر ۷۷ خراسان منتقل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درجه سرگردی به فرماندهی گردان ۱۵۳ پیاده و در یکم دی ۱۳۵۹ با درجه سرهنگی به فرماندهی تیپ ۲ لشکر ۷۷ خراسان منصوب شد.
این فرمانده دلیر در دوران دفاع مقدس فرماندهی چند عملیات مهم را بر عهده داشت. از جمله به عنوان فرمانده گردان ۱۵۳ قوچان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات شکست حصر آبادان نیز نقشآفرینی کرده است. او در سال ۱۳۶۹ به دریافت مدال «درجه یک فتح» از دست مقام معظم رهبری نائل آمد.