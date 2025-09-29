پیش بینی برداشت هفتاد هزار تن پسته در رفسنجان

حسین رضایی فرماندار رفسنجان از برداشت حدود ۷۰ هزار تن پسته از انواع اکبری ، احمد آقایی ، بادامی و کله قوچی در این شهرستان در فصل برداشت خبر داد .