حسین رضایی فرماندار رفسنجان از برداشت حدود ۷۰ هزار تن پسته از انواع اکبری ، احمد آقایی ، بادامی و کله قوچی در این شهرستان در فصل برداشت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این روزها برداشت محصول پسته در بزرگترین تولید کننده این محصول در کشوریعنی در شهرستان رفسنجان از رونق خاصی برخوردار است.
فرماندار رفسنجان گفت:در شهرستان رفسنجان ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته وجود دارد و برداشت از ۱۵ شهریورهرسال آغاز و تا اواخر مهر ماه نیز ادامه خواهد یافت .
رضایی افزود::بارونق فصل برداشت امسال بیش از ۱میلیون نفر کارگر روز از نقاط مختلف کشور مشغول برداشت در باغات هستند و به کمک کشاورزان آمده اند