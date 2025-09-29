

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلام شده ازسوی کنفدراسیون آسیای مرکزی، رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال زنان کاوا با حضور چهار تیم ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان (میزبان) از روز چهارشنبه نهم مهر آغاز می‌شود و به مدت پنج روز پیگیری خواهد شد.

مرحله گروهی این رقابت‌ها در یک گروه پیگیری خواهد شد و پس از پایان این مرحله تیم‌های اول و دوم جدول به دیدار فینال و تیم‌های سوم و چهارم در مسابقه رده‌بندی در آخرین روز مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه ۶ مهرماه وارد شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شد تا خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کند.

شاگردان لی دو هی در دیدار افتتاحیه لیگ ملت‌های زنان آسیای مرکزی (کاوا) به مصاف قرقیزستان می‌روند و در روز‌های دوم و سوم مرحله مقدماتی به ترتیب با تاجیکستان و ازبکستان رو‌به‌رو خواهند شد.

برنامه کامل مسابقات والیبال لیگ ملت‌های زنان آسیای مرکزی (CAVA) به وقت تهران به قرار زیر زیر است:

چهارشنبه ۹ مهر

ساعت ۹:۳۰؛ ایران – قرقیزستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ ازبکستان – تاجیکستان

پنجشنبه ۱۰ مهر

ساعت ۱۳؛ ایران – تاجیکستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ قرقیزستان – ازبکستان

جمعه ۱۱ مهر

ساعت ۹:۳۰ قرقیزستان – تاجیکستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – ازبکستان

شنبه ۱۲ مهر (استراحت تیم‌ها)

یکشنبه ۱۳ مهر

ساعت ۱۳: دیدار رده‌بندی

ساعت ۱۵:۳۰؛ فینال