رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: با گزارش همیاران محیط زیست مبنی حضور چند صیاد با یک دستگاه خودروی سواری پژو و یک دستگاه موتورسیکلت در منطقه حفاظت شده کوه بزنگان (دشت آهو)، با چند قلاده سگ شکاری برای صید حیوانات وحشی، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

هادی موسی پور افزود: در یک عملیات ضربتی، هفت شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند و از این متخلفان، لاشه پنج سر خرگوش و سه قلاده سگ شکاری تربیت شده کشف شد.

وی گفت: همچنین به دستور مقام قضایی یک دستگاه موتورسیکلت و خودرو مکشوفه از متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

منطقه حفاظت شده کوه بزنگان، منطقه‌ای مشترک بین شهرستان سرخس و مشهد است که در ۲۸ کیلومتری شمال غرب شهر مزدآوند و ۱۲۸ کیلومتری شرق مشهد قرار گرفته است.

کوه بزنگان در توابع بخش مرزداران سرخس واقع است.