فرمانده سپاه عاشورا عمل به وصیت نامه‌های شهدا را موجب مصون سازی کشور از توطئه‌های دشمنان و بدخواهان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار اصغر عباسقلی زاده در یادواره ۲۲۰ شهید شهرستان هشترود با بیان اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا بهترین فرصت برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام و رهبر معظم انقلاب است افزود: امروز به خاطر همین شهدا و فداکاری ایثارگران کشور ما در مقابل اهریمنان و توطئه‌های دشمنان بیمه شده است.

وی گفت: ولایتمداری، تکلیف محوری و اتحاد و یکپارچگی شهدا با مردم، و خادم مردم بودن، مهم‌ترین شاخصه و عامل شکل‌گیری شخصیت این بزرگواران بود.

سردار عباسقلی‌زاده با اشاره به تلاش دشمنان در فضای مجازی برای شکست انقلاب اسلامی گفت: دشمن با ایجاد شبهه و شایعه‌سازی در صدد ضربه زدن به آرمان‌های انقلاب و اسلام است و راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان این مرز و بوم، مجاهدت، ایستادگی همراه با قدرت، شجاعت و حضور در صحنه‌های انقلاب است.

وی ادامه داد: شهدا سرنوشت کشورمان را عوض کردند و عزت و جایگاه رفیع خودشان و اقتدار کشور را به برکت ولایت رقم زدند.

فرمانده سپاه عاشورا تصریح کرد: جهانیان در برابر قدرت و پیشرفت کشورمان بهت‌زده هستند و ملت با اطاعت از فرامین ولی فقیه، همدلی و وحدت تلاش بدخواهان و دشمنان را سرکوب کردند.

حجت الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود هم بر لزوم گسترش فرهنگ شهید زیستن در جامعه علی الخصوص در بین مسئولان تاکید کرد و گفت: اگر زندگانی ما شهدایی نباشد رفتن ما هم شهدایی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه باید سبک مدیریتی ما مسئولان الگو گرفتن از شهدا باشد گفت: اگر غیر این باشد از قطار انقلاب پیاده می‌شویم و فاصله می گیریم.