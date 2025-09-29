به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در نشست مشترک سردار ساسانی، جانشین پدافند غیرعامل کشور، و امیر یعقوبی، رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند و مدیریت بحران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ماکو، بر ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل و امنیت در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کشور تأکید شد.

در ابتدای این نشست، امیر یعقوبی با تبیین اهداف جلسه، بر نقش حیاتی امنیت و پدافند غیرعامل در تحقق توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: «توسعه بدون توجه به زیرساخت‌های ایمنی و حفاظتی، نه‌تنها پایدار نیست بلکه آسیب‌پذیر خواهد بود.»

سردار ساسانی نیز با بازخوانی حوادث آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، نقش مردم در دفاع از کشور را کلیدی دانست و افزود: «هشت سال دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح، توانستند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.»

وی با اشاره به تجربه «دفاع مقدس ۱۲ روزه» تأکید کرد: «قدرت و تجربه برآمده از دفاع مقدس، توان دفاعی و حمله متقابل را برای ایران فراهم کرده و اثبات کرده است که دشمنان هرگز به هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهند رسید.»

در ادامه، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت و مدیریت بحران، گفت: «امنیت پایدار در منطقه برقرار است و محصورسازی منطقه بر اساس منافع ملی انجام شده است.»

وی با اشاره به همدلی اقوام و مذاهب در منطقه افزود: «در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، شاهد اتحاد و آرامش میان پرسنل سازمان و مردم شریف منطقه بودیم.»

گروسی همچنین از پیش‌بینی راه‌اندازی نانوایی سیار و ارائه خدمات ضروری در مواقع بحرانی خبر داد و با تأکید بر آمادگی در شرایط غیرمترقبه، گفت: «صیانت از مرز‌ها و تحقق منافع ملی در اولویت اقدامات کنترلی و نظارتی سازمان قرار دارد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی، خواستار تحقق حکمرانی واحد در مناطق آزاد شد و افزود: «توسعه پایدار نیازمند همگرایی و هماهنگی تمامی دستگاه‌هاست.»

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان بر لزوم پیوند میان توسعه اقتصادی، امنیت پایدار و الزامات پدافند غیرعامل تأکید کردند و خواستار تقویت زیرساخت‌ها در مسیر پیشرفت کشور شدند.