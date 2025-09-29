

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده دادخواست باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان در نشست کمیته انضباطی فدراسیون برگزار و رای زیر صادر شد:

در خصوص دادخواست باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان به طرفیت حسین حاجی کلاته دائر بر تحت قرارداد بودن بازیکن مربوطه با باشگاه پیکان و حضور نداشتن وی در آن باشگاه با عنایت به مجموع اوراق، محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین و نظر به اینکه بازیکن بعد از پایان ۱۸ سالگی هم در تمرینات و هم در بازی‌ها به عنوان بازیکن تحت قرارداد باشگاه پیکان حاضر گردیده و چنین عملی قبول ضمنی قرارداد قبل ۱۸ سالگی وی بوده، لذا بازیکن مربوطه به مدت یک فصل دیگر به عنوان بازیکن تحت قرارداد باشگاه پیکان بوده و حق ثبت هیچگونه قراردادی با باشگاه دیگر نداشته و می‌بایست خود را به باشگاه پیکان به عنوان بازیکن تحت قرارداد معرفی نماید. رأی صادره قطعی است.