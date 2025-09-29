قایق صید غیرمجاز در سواحل بوشهر توقیف شد
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: ماموران این یگان موفق شناسایی و توقیف یک فروند قایق موتوری مجهز به ادوات صید مخرب ترال در سواحل بوشهر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ دوم محسن منفردیان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صید آبزیان بدون مجوز ممنوع است، گفت: صید با روش ترال خسارات و صدمات زیادی به زیستگاه و ذخایر آبزیان خلیجفارس وارد میکند که در این راستا صید ترال در سواحل استان جرم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه حفاظت از ذخایر آبزیان به عنوان سرمایه ملی، اولویت نخست یگان حفاظت منابع استان است، اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با متخلفان صیادی و سودجویان، تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی این یگان به کار گرفته شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: همزمان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پس از اتمام فصل صید میگو، گشت دریایی یگان در حوالی چهار مایلی اسکله صیادی جفره، یک قایق موتوری را حین عملیات صید ممنوعه ترال شناسایی و متوقف کرد.
وی ادامه داد: این شناور فاقد هرگونه مدارک مالکیتی، ایمنی و شایستگی دریانوردی بوده و با موتور ۲۰۰ اسب بخار از اسکله جفره خارج شده بود.
وی با اشاره به کشف و ضبط تجهیزات صیادی غیرمجاز از جمله تور ترال میگو، تخته صید ترال، طناب، دستگاه وینچ و مقداری میگو صید شده از این شناور، افزود: پرونده این تخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
سرهنگ منفردیان در پایان با هشدار جدی به صیادان غیرمجاز، تأکید کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان بنا بر وظیفه ذاتی و برای رضایت صیادان قانونمند هیچگونه ملاحظهای در برخورد با متخلفان نخواهد داشت و اقدامات نظارتی با قدرت ادامه خواهد یافت.