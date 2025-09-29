مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، آمریکا در برابر ایران ایستاد، اما معادله دشمن شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار محمدرضا نقدی در اجلاسیه ۳۳۵ شهید اسفراین با گرامیداشت مقام امام راحل، رهبری و شهیدان گفت : شرط مسلمانی، نه گفتن به طاغوت» است و شهدا با ایمان و ایستادگی در برابر قدرت‌های مسلح به ثروت و بمب اتم، تسلیم نشدند.

وی با اشاره به دلاوری شهید نادر مهدوی در خلیج فارس گفت: این پاسدار شجاع با قایق کوچک خود به ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کرد و پس از مقاومت، زیر شکنجه به شهادت رسید؛ الگویی ماندگار از فداکاری و ایمان.

سردار نقدی تأکید کرد: آمریکا جنگ خرداد امسال را به نام رژیم صهیونیستی آغاز کرد، اما ملت ایران و محور مقاومت با ایستادگی، معادله دشمن را برهم زدند و حقانیت جبهه مقاومت بار دیگر اثبات شد.

وی افزود: خون شهدا نه‌تنها مسیر دفاع مقدس را روشن کرد بلکه امروز موجب بیداری ملت‌ها، شکست راهبردی دشمنان، پیشرفت‌های علمی و قدرت‌یابی ایران شده است.

وی در پایان تأکید کرد: راه شهیدان باید ادامه یابد تا بیداری جهانی به آزادی ملت‌ها منجر شود.