جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده (ظهر روز سهشنبه، ۸ مهر ماه) در فهرست دریافت سود قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکردهاند میتوانند تا ۲۴ ساعت آینده با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.
بیشتر بدانیم:
مهمترین دلایل واریز نشدن سود
«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهمترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.
این اطلاعیه درخصوص کسانی است که دارای سهام عدالت هستند، اما سود دریافت نکردهاند.