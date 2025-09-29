صنعتگران استان مرکزی از رزمندگان اسلام دوران دفاع مقدس بودند که علاوه بر جبهه نظامی، در جبهه صنعت هم حماسههای بزرگی خلق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از روزهای دوران هشت ساله دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه آنچه رشته پیوند صنعتگران را تداوم بخشیده جمله کوتاه و موثر «ما میتوانیم» است که به اندازه تلاش سربازان انقلاب کوبنده و بارها نجات بخش کشور در مقاطع مختلف بوده است.
صنعتگران استان مرکزی در قالب رزمنده با ارسال تجهیزات، در ساخت و طراحی تجهیزات جدید و مورد ضرورت رزمندگان نیز، تلاش میکردند.
در طول دوران دفاع مقدس دهها کارخانه تولیدی دیگر اراک و استان مرکزی مشارکت داشتند که نمونه آن ساخت پل خیبر به عنوان شاهکار صنعت در دفاع مقدس که چشم همگان را خیره کرد و جان بسیاری از رزمندگان را نجات داد.
ساخت پل شناور خیبر، بدنه تانک، نی کوب و تولید آلیاژهای نظامی جلوههایی ماندگار از حضور مردم ایثارگر استان مرکزی در جبهه صنعت و نقش آفرینی در پیروزیهای دوران دفاع مقدس بود.
در جنگ ۱۲ روزه نیز صنعتگران استوار سکان دار تولید بودند و با استمرار در کار اجازه ندادند خللی در امور ایجاد شود و هم چنان نیز پای کارند.