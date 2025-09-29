به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از روز‌های دوران هشت ساله دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه آنچه رشته پیوند صنعتگران را تداوم بخشیده جمله کوتاه و موثر «ما میتوانیم» است که به اندازه تلاش سربازان انقلاب کوبنده و بار‌ها نجات بخش کشور در مقاطع مختلف بوده است.

صنعتگران استان مرکزی در قالب رزمنده با ارسال تجهیزات، در ساخت و طراحی تجهیزات جدید و مورد ضرورت رزمندگان نیز، تلاش می‌کردند.

در طول دوران دفاع مقدس ده‌ها کارخانه تولیدی دیگر اراک و استان مرکزی مشارکت داشتند که نمونه آن ساخت پل خیبر به عنوان شاهکار صنعت در دفاع مقدس که چشم همگان را خیره کرد و جان بسیاری از رزمندگان را نجات داد.

ساخت پل شناور خیبر، بدنه تانک، نی کوب و تولید آلیاژ‌های نظامی جلوه‌هایی ماندگار از حضور مردم ایثارگر استان مرکزی در جبهه صنعت و نقش آفرینی در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس بود.

در جنگ ۱۲ روزه نیز صنعتگران استوار سکان دار تولید بودند و با استمرار در کار اجازه ندادند خللی در امور ایجاد شود و هم چنان نیز پای کارند.