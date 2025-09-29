پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تاکید بر اهمیت آموزشهای ترویجی هدفمند در بخش کشاورزی، گفت: بیش از ۵۰ درصد بهرهوری این بخش را میتوان از طریق آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران محقق کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی اظهار کرد: با توجه به خشکسالیهای اخیر و تغییر شرایط اقلیمی، کشاورزان بیش از پیش نیازمند آگاهی و آموزش هستند و دیگر نمیتوان به روشهای سنتی کشاورزی ادامه داد.
وی با اشاره به سوابق مدیریتی موفق بیتا احمدیان در سالهای گذشته، انتخاب وی برای تصدی این مسئولیت را اقدامی منطقی و موثر دانست و افزود: بازبینی ماموریتها و برنامههای اجرایی، استفاده از مراکز خدمات جهاد کشاورزی بهعنوان ابزار انتقال یافتههای تحقیقاتی به کشاورزان و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای آموزشهای همزمان در فضای مجازی و روستاها، از اولویتهای اصلی این مدیریت خواهد بود.
اصغری با اشاره به تدوام فصل برداشت محصولات باغی در استان گفت: آگاهی کشاورزان و ترویج اطلاعات علمی نوین نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی دارد.
در پایان این مراسم، طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، بیتا احمدیان به سمت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان منصوب شد و از خدمات چندین ساله بهروز خضرلو، مدیر سابق، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.