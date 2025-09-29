به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز با حضور ۵۰۰ نفر از مهمانان کشوری و استانی شامل مسئولان، اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی ۱۷ مهر در رشت برگزار خواهد شد.

یاسر علیجانی، رییس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی اجلاس و معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان، گفت: تمهیدات لازم در حوزه‌های مختلف اجرایی و رسانه‌ای پیش‌بینی شده و در همین راستا فراخوان‌ها، پوستر‌ها و تیزر‌های تبلیغاتی اجلاس تهیه و طی روز‌های آینده در سطح شهر رشت، فضا‌های عمومی و رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

وی تشکیل ۶ کمیته تخصصی را از اقدامات مهم برای انسجام‌بخشی به برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی علاوه بر تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی مرتبط با نماز، اجرای مصاحبه‌های تخصصی با اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، حضور در برنامه‌های صداوسیمای مرکز گیلان، برگزاری نشست خبری و اعزام کارشناسان مذهبی و فرهنگی به مدارس را در دستور کار دارد.