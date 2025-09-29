پخش زنده
تمام خدمات آموزش، پیشگیری و سنجش علایم خطر بیماریهای قلب و عروقی برای همه گروههای سنی در مراکز و خانه بهداشت های استان البرز رایگان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت هفتم مهر روز جهانی قلب گفت: مراقبت از قلب حیاتیترین اقدام است چرا که اولین علت مرگ و میر در دنیا و همچنین استان البرز بیماریهای قلب و عروقی است.
وی خاطر نشان کرد: سالانه در دنیا بیش از ۲۰ میلیون نفر به علت بیماریهای قلبی عروقی فوت می کنند که نزدیک به یک سوم کل مرگ و میر در جهان را شامل می شود و اکثر این مرگها به شکل حملات قلبی و یا سکتههای مغزی اتفاق میافتد.
وی افزود: کم تحرکی، فشارخون بالا، کلسترول و قند خون بالا، فشارهای روانی، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا، عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی هستند و سابقه خانوادگی، نژاد، جنسیت، و سن در ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی موثرند.
صیادی ضمن اشاره به روز جهانی قلب با شعار قلب شما شایسته توجه است، هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید تاکید کرد: این روز فرصتی است که آگاهی عمومی درخصوص سلامت قلب افزایش پیدا کند و افراد برای اقدام علیه بیماریهای قلبی عروقی تشویق شوند.
وی افزود: خدمات آموزش، پیشگیری و سنجش علایم خطر بیماریهای قلب و عروقی برای کلیه گروههای سنی در مراکز و خانه بهداشت رایگان انجام میشود فقط کافی است افراد به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه و طور مستمر از این جهت پیگیری شوند.