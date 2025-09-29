معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید گفت: شهدای جنگ ۱۲ روزه با شجاعت، ایستادگی و پایمردی خالصانه خود در مقابله با دشمن، عزت، امنیت و سربلندی امروز کشور را تضمین کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه در استان البرز گفت: شهدای جنگ ۱۲ روزه با شجاعت، ایستادگی و پایمردی خالصانه خود در مقابله با دشمن، عزت، امنیت و سربلندی امروز کشور را تضمین کردند. به گفته فریده اولاد قبا نام و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه همواره در تاریخ مقاومت و دفاع مقدس ایران به یادگار خواهد ماند. وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران با افتخار یاد و خاطره این عزیزان را پاس می‌دارد و بر تداوم مسیر ارزشمند آنان در راستای حفاظت از ارزش‌ها و دستاورد‌های دفاع مقدس تأکید دارد.