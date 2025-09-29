پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین سال برگزاری شب شعر دفاع مقدس جوین با حضور شعرایی از شهرهای خراسان رضوی و شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این شب شعر گفت: دوازدهمین سال برگزاری شب شعر دفاع مقدس با حضور شاعران برجستهای از شهرهای سبزوار، نیشابور، جغتای، جوین و اسفراین و بجنورد در محل کتابخانه عمومی مسروری شهر حکمآباد برگزار شد.
حسین ملکوتی افزود: در این مراسم، ضمن شعرخوانی شاعران، از یادبود دوازدهمین سال برگزاری شب شعر دفاع مقدس کتابخانه مسروری رونمایی شد.
وی ادامه داد: در این برنامه از خیران فعال در حوزههای آموزش، فعالیتهای فرهنگی و کتابخوانی و همچنین ساخت کتابخانه و مدرسه تجلیل شد.
کتابخانه مسروری دومین کتابخانه بزرگ عمومی شهرستان جوین است که توسط خیران ساخته و در اختیار نهاد کتابخانهها قرار داده شده است.