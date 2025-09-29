پایان عملیات آسفالت ورودی جاورده با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال
عملیات آسفالت ورودی و بعضی از معابر دهستان جاورده بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه به پایان رسید.
صفا حبیبی، بخشدار چاروسا، در بازدید از روند اجرایی این پروژه، اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۱ هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان اجرا شد، عملیات زیرسازی و بلوارکشی نیز توسط دهیاری و شورا انجام شده و هماکنون عملیات آسفالت هم به پایان رسید.
حبیبی با تاکید بر نقش توجه به مناطق روستایی در جلوگیری از مهاجرت، ابراز امیدواری کرد که بنیاد مسکن به روستاهای دشت آزادی و شوتاور که در حال حاضر در مرحله زیرسازی قرار دارند نیز توجه ویژهای داشته باشد.