به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ورودی دهستان جاورده، به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد مردم شهرهای قلعه رئیسی و دیشموک به سمت شهرستان کهگیلویه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صفا حبیبی، بخشدار چاروسا، در بازدید از روند اجرایی این پروژه، اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۱ هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان اجرا شد، عملیات زیرسازی و بلوارکشی نیز توسط دهیاری و شورا انجام شده و هم‌اکنون عملیات آسفالت هم به پایان رسید.

حبیبی با تاکید بر نقش توجه به مناطق روستایی در جلوگیری از مهاجرت، ابراز امیدواری کرد که بنیاد مسکن به روستاهای دشت آزادی و شوتاور که در حال حاضر در مرحله زیرسازی قرار دارند نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.