به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: مهر امسال با کمک خیران هزار و ۸۵۰ بسته تحصیلی و ۶۰۰ جفت کفش و لباس به ارزش ۳ میلیارد تومان خریداری و بین دانش آموزان کم بضاعت روستا‌های ییلاقی استان توزیع شد.

هادی سلیمی با بیان اینکه طرح «ارمغان مهر» هلال احمر تا آبان هم ادامه دارد گفت: دانش آموزان کم بضاعت با همکاری آموزش و پرورش شناسایی و به ما معرفی می‌شوند.