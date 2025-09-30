پخش زنده
امروز: -
با اجرای طرح «ارمغان مهر» هلال احمر بیش از هزار و ۸۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان روستاهای ییلاقی و کم برخوردار استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: مهر امسال با کمک خیران هزار و ۸۵۰ بسته تحصیلی و ۶۰۰ جفت کفش و لباس به ارزش ۳ میلیارد تومان خریداری و بین دانش آموزان کم بضاعت روستاهای ییلاقی استان توزیع شد.
هادی سلیمی با بیان اینکه طرح «ارمغان مهر» هلال احمر تا آبان هم ادامه دارد گفت: دانش آموزان کم بضاعت با همکاری آموزش و پرورش شناسایی و به ما معرفی میشوند.