به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم دانش آموزان با کمک‌های کوچکشان، جلوه‌ای از همدلی و نوع دوستی را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان گفت: هزار پایگاه ثابت و سیار تا ۱۷ مهر ، در میادین و معابر شهری این استان آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

حسن نعمتی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها در مدارس، با هدف ترویج فرهنگ و سنت حسنه انفاق و نیکوکاری در میان دانش‌آموزان برگزار می شود افزود: این کمک‌ها برای فراهم کردن شرایط اولیه تحصیل ۱۶ هزار دانش آموز هزینه می‌شود.