پروژه حذف نقطه حادثه‌خیز مسیر رفت لیکک — بهبهان موسوم به «قبرقیصر» با مبلغی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال به طول سه هزار و ۷۱۳ متر در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهمئی گفت: تاکنون عملیات بتن‌ریزی ابنیه فنی این پروژه۸۵ درصد پیشرفت داشته و عملیات خاک‌برداری نیز ۸۰ درصد تکمیل شده است. مجموع پیشرفت فیزیکی کل پروژه در حال حاضر ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وی گفت: اجرای این طرح که شامل احداث و بهسازی ابنیه فنی واریانت،روشنایی، دیوار های جداکننده بتنی و اصلاح هندسی نقاط پرخطر است، با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل عبور و مرور در این محور پرتردد دنبال می‌شود.