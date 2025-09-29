پخش زنده
ارسال آثار به دبیرخانه سومین رویداد ملی جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری تا نیمه مهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: فعالان حوزه جمعیت میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه ملی جمعیت به نشانی www.jayezeh.setadjamiat.ir ثبتنام کنند.
سامانی افزود: این رویداد با رویکرد ترویج فرهنگ فرزندآوری و شناسایی و حمایت از الگوهای موفق در این حوزه برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال آثار به کشور تا ۱۰ مهرماه و به دبیرخانه استانی جشنواره تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.
وی با اشاره به اینکه مرحله اختتامیه این رویداد روز ۲۴ آبانماه سالجاری بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، گفت: این رویداد با شعار «ایران عزیز من، جوان بمان» و با هدف ترویج سیاستهای جمعیتی، ارتقای سطح آگاهی خانوادهها، معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه برگزار میشود.