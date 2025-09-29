امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

برداشت انگور از تاکستان‌های آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷- ۱۶:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

کیار قطب تولید انگور در چهارمحال و بختیاری

برداشت محصول انگور از تاکستان‌های نهاوند

برداشت بیش از ۱۷ هزار تن انگور از تاکستان های بروجرد

برچسب ها: برداشت انگور ، آذربایجان‌غربی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 