تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری شهرداری‌های یزد، کرمان و دزفول با عنوان «مثلث گردشگری فرهنگی، تاریخی، مقاومت» توسط شهرداران این شهر‌ها به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طی مراسمی که در جوار مزار شهید سردار حاج‌قاسم سلیمانی و همزمان با نخسستین سالروز شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله برگزار شد، تفاهم‌نامه «مثلث گردشگری مقاومت» توسط ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد، محسن تویسرکانی شهردار کرمان و محمد عتاب اهوازی شهردار دزفول به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، تقویت وحدت و هویت ملی، دستاورد‌های نو در حوزه گردشگری به خصوص گردشگری مقاومت، تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی، رشد و ارتقای گردشگری و ایجاد پل گردشگری و علمی بین شهر‌های یزد، کرمان و دزفول به عنوان سه شهر گردشگری مقاومت و گسترش همکاری در زمینه‌های علمی، پژوهشی با استفاده از امکانات سه شهر عنوان شده است.

از برنامه‌های مشترک و اجرایی ذکر شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به توسعه و ترویج گردشگری مقاومت به صورت یکپارچه در سه شهر، تقویت صنایع دستی بومی با محوریت تولید محصولات مرتبط با مقاومت، ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای جوامع محلی از طریق گردشگری و صنایع دستی، معرفی ظرفیت‌های مقاومتی و تاریخی سه شهر به گردشگران داخلی و خارجی، تبادل تجربیات و تربیت نیروی متخصص در زمینه‌های گردشگری و صنایع دستی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی شهر‌های عضو تفاهم‌نامه اشاره کرد.

گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری مشترک، استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های فرهنگی غیردولتی و خصوصی به منظور ترویج و توسعه گردشگری مقاومت، جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تولید محصولات گردشگری مشترک، برگزاری جشنواره سالیانه «حماسه مقاومت»، ایجاد برند مشترک با الهام از فرهنگ مقاومت، برگزاری جشنواره تولیدات رسانه‌ای مشترک، همکاری در پخش آثار تولید شده توسط شهرداری‌ها با موضوع گردشگری به ویژه گردشگری مقاومت از طریق صدا و سیمای مرکز استان‌های این سه شهر، طراحی پکیج‌های گردشگری مشترک با محوریت اماکن و صنایع دستی سه شهر هم از برنامه‌های این تفاهم نامه به شمار می‌آید.

گردشگری مقاومت به معنای معرفی و بازنمایی اماکن، رویداد‌ها و داستان‌های مرتبط با مقاومت، ایثار، فداکاری ملت ایران در طول تاریخ به ویژه دوران دفاع مقدس، از طریق ایجاد مسیر‌های گردشگری، موزه ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی است.