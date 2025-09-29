پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا گیلان از آغاز پنجمین پویش سراسری «خرید امن» با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» از ۱۲ مهر همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: پنجمین پویش سراسری «خرید امن» با هدف ارتقاء امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی از طریق آگاهیبخشی، پیشگیری از کلاهبرداریهای آنلاین و افزایش حساسیت عمومی نسبت به جرایم سایبری، از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه همزمان با هفته انتظامی در استان گیلان برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آموزش روشهای صحیح و ایمن خرید اینترنتی، پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز، معرفی جرایم شایع در حوزه خریدهای آنلاین و هشدار نسبت به مخاطرات خرید از شبکههای اجتماعی از جمله محورهای اصلی این پویش است.
رئیس پلیس فتا استان افزود: در جریان این پویش تلاش خواهد شد تا با اطلاعرسانی در موضوعاتی همچون کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای فروش جعلی در سایتهای آگهیمحور، دریافت بیعانه، عدم تحویل کالا، کلاهبرداری با تخفیفهای اغواگرانه، خریدهای ناایمن از کانالها و صفحات مجازی و همچنین پیامهای جعلی فروش حاوی لینکهای مخرب و فیشینگ، شهروندان نسبت به شیوههای نوین مجرمان سایبری و راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در دام آنان آگاه میشوند.