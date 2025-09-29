پخش زنده
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _دوشنبه هفتم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر ماهشهر ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۸، اهواز ۱۳۷، بهبهان ۱۱۵، رامهرمز ۱۲۰، شوش ۱۱۲، شوشتر ۱۱۴ و هندیجان ۱۱۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا ساعت.۰۹:۰۰ در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.