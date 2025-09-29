به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،متن پیام تسلیت آیت الله حسین نوری همدانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله حاج سید علی سیستانی

سلام علیکم.

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.

قم المقدسه

۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷

مطابق با ۷ مهر ماه ۱۴۰۴

حسین نوری همدانی