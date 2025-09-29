پخش زنده
آیت الله نوری همدانی در پی درگذشت همسر آیت الله سید علی سیستانی از مراجع عظام تقلیدشیعیان پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،متن پیام تسلیت آیت الله حسین نوری همدانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله حاج سید علی سیستانی
سلام علیکم.
ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازادههای دانشمند و محترم تسلیت عرض مینمایم.
رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت میکنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.
قم المقدسه
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷
مطابق با ۷ مهر ماه ۱۴۰۴
حسین نوری همدانی