به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: با توجه به آب و هوای مناسب استان ،توسعه ی پسته یکی از اولویت های مهم سازمان جهاد کشاورزی در استان است.



محمد حسن کیانی افزود:پسته ی شهرستان کوهدشت یکی از مرغوب ترین وبا کیفیت پسته های کشور است .

میانگین عملکرد تولید پسته در لرستان نیم تن در هکتار و در شهرستان کوهدشت یک تن در هر هکتار است .

در لرستان بیش از ۵۵۴ هکتار باغ پسته وجود دارد که از این میزان ۱۷۶ هکتار بارور و ۳۷۸ هکتار غیر بارور است.

سالانه ۱۷۲ تن پسته از باغ های پسته در استان برداشت می شود و شهرستان کوهدشت با ۹۷ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۷۲ تن، رتبه اول برداشت پسته در استان را دارد..

عمده ارقام کشت پسته در استان از نوع احمد آقایی و اکبری است.

پسته به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات باغبانی کشور، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد و ایران با دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت پسته در جهان، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.