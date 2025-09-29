پخش زنده
کوهدشت با تولید سالانه ۷۲ تن پسته رتبه اول برداشت پسته در لرستان را دارد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: با توجه به آب و هوای مناسب استان ،توسعه ی پسته یکی از اولویت های مهم سازمان جهاد کشاورزی در استان است.
محمد حسن کیانی افزود:پسته ی شهرستان کوهدشت یکی از مرغوب ترین وبا کیفیت پسته های کشور است .
میانگین عملکرد تولید پسته در لرستان نیم تن در هکتار و در شهرستان کوهدشت یک تن در هر هکتار است .
پسته به عنوان یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور، جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی دارد و ایران با دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت پسته در جهان، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.